TikTok Kullanıcısı Taciz Anlarını Yanlışlıkla Kaydetti - Son Dakika
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TikTok Kullanıcısı Taciz Anlarını Yanlışlıkla Kaydetti

TikTok'ta 'marziiii10' kullanıcı adını kullanan bir kadın spor salonunda kendi egzersizini kaydetmek isterken yanlışlıkla taciz anlarını kaydetti. Görüntüleri izlediğinde taciz anlarını fark eden genç kadın, spor salonu yetkililerine şikayetçi oldu.

26.04.2024 10:31  Güncelleme: 10:35
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Bir kadın spor salonunda kendi egzersizini cep telefonuna kaydetmek isterken yanlışlıkla taciz anları kaydetti. TikTok'tan paylaşılan görüntülerde kadın arkasını döndüğünde başka bir kişinin elinde cep telefonuyla onu videoya çektiğini gördü.

Spor salonundaki taciz anları ifşa ettiği videosuna genç kadın, "Kendimi kaydediyordum ama görünen o ki tek kişi ben değilmişim" notunu ekledi. Görüntüleri arabada izlediğinde taciz anlarını fark ettiğini söyleyen genç kadın, "İlerlememi ve formumu görmek için kendimin bir videosunu çekiyordum. Telefonumu bir makinenin yanına koydum ve bu adam yanımdan geçti ama beni kaydettiğini bilmiyordum. Arabada videomu bir kez daha izledim ve beni kaydettiğini gördüm" dedi.

Görüntüleri spor salonu yetkililerine ulaştırarak adamdan şikayetçi olduğunu belirten genç kadının paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gelecekte sizin ve o spor salonundaki kadınların güvenliği için umarım yakalanır" yorumunu ekledi.

Spor, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TikTok Kullanıcısı Taciz Anlarını Yanlışlıkla Kaydetti - Son Dakika

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