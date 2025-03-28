Araç Yangını Ormana Sıçradı

Araçta çıkan yangın ormana sıçradı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde araçta çıkan yangın ormana sıçradı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Metin B. idaresindeki 16 AUN 893 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü, aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yol kenarındaki ormana da sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, ormanda ağaçlar yandı.