Aracın Motorunda Uyuşturucu Yakalandı

Aracın motor kısmına saklanan uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

KASTAMONU - Kastamonu'da bir otomobilin motor kısmına saklanan uyuşturucu madde polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu- Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan aracın motor kısımlarına gizlenmiş vaziyette 10 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı ile 1 adet uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ele geçirildi.

Polis ekipleri, dikkatleri sayesinde ele geçirdikleri uyuşturucu maddeyle ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.