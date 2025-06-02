Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde B.T., isimli şahsın ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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