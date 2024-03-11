Ardahan Çıldır\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'ın Çıldır ilçesi çevre yolunda meydana gelen kazada trafiğe kapalı yoldan ters istikamete gelen 47 VS 152 plakalı tır kavşakta 34 VM 6743 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN