Ardahan\'da Adli Vaka Eğitimi

Ardahan'da, polis tarafından acil sağlık hizmetleri personellerine 'Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi' verdi.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli uzmanlarca, tüm acil sağlık hizmetleri personeline 'Olay Yerlerinde Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşımı Eğitimi' verildi.

Eğitimi tamamlayan acil sağlık personeline törenle sertifikaları verildi. Törene, İl Emniyet Müdürümü Gökalp Şener, İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Askeroğlu, 112 Acil Sağlık hizmeti personeli ve emniyet mensupları katıldı.

Sertifika töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener aynı olaya müdahale eden farklı uzmanların birbirlerinin işlerini tamamlamasının önemine işaret etti. Olay yerinde iz ve delillerin yok olmamasının önemine işaret eden Şener, "Olay yerine ulaşan ilk müdahale ekiplerinin ister sağlık personeli, ister polis, isterse vatandaş olsun zaman zaman iz ve delilleri müdahale esnasında istemeden karıştırabildiği gibi hatta yok edebiliyor. Bazen de yeni izler bırakıyorlar. Bu da olayın çözümlenmesinin uzun sürmesine ya da aydınlatılamamasına neden oluyor" dedi.

Şener, verilen eğitimin suçluların yakalanması açısından önemli olduğunu söyledi. - ARDAHAN