Ardahan\'da Buzlanma, Araçlar Mahsur Kaldı

Ardahan'da, akşam saatlerinde yağan karın ardından etkili olan buzlanma nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi'nde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Kar yağışı, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Ilgar Dağı Geçidi'nde, akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle kayan tır yolu ulaşıma kapattı. Yolu kapatan tır sebebiyle Posof- Damal kara yolunda çift taraflı olarak ulaşım durdu.

Çok sayıda aracın kuyruk oluşturduğu bölgede tırın çekilerek yolun açılması için çalışmalar sürüyor. - ARDAHAN