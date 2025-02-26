Ardahan\'da Çığla Kapanan Yol Açıldı

Ardahan'da köy yoluna çığ düştü. Kapanan yol, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı Alagöz grup köy yolunun Kocaköy mevkiine çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, bölgeye İl Özel İdare karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. - ARDAHAN
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