Ardahan\'da Firari Suçlu Yakalandı

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Ardahan'da, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari emniyet ekiplerince yakalandı.

Ardahan il Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, "Başkasının Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ARDAHAN