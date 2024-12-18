Ardahan'da Kar Yolunu Kapattı - Son Dakika
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Ardahan'da Kar Yolunu Kapattı

Ardahan\'da Kar Yolunu Kapattı

Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat yolları buzlanma nedeniyle ağır araç trafiğine kapandı.

18.12.2024 10:04
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Ardahan- Posof ve Ardahan- Şavşat kara yolunda, kar, tipi ve fırtına sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 640 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki kara yolu Sahara mevkiinde ve Ardahan- Posof karayolu da 2540 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapandı.

Olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri uyaran Karayolları yetkilileri, sürücülerden yanlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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