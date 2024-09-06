Ardahan'da kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira ceza uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çıldır ilçesinde bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerine baskın yapan polisler, 5 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynayanlara toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.
Kumar malzemeleri ile kumardan elde edilen paralara da el konuldu. - ARDAHAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Ardahan'da Kumar Baskını: 5 Kişiye 32 Bin TL Ceza - Son Dakika
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