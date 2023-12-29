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Ardahan'da kurt sürüsü köpeğe saldırdı, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Ardahan'da kurt sürüsü köpeğe saldırdı, güvenlik kamerasına yansıdı

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü, bir dinlenme tesisi önündeki köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin sahibi müdahale ederek köpeğin hayatını kurtardı.

Ardahan\'da kurt sürüsü köpeğe saldırdı, güvenlik kamerasına yansıdı
29.12.2023 - 09:33,  Güncelleme: 09:35
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Ardahan'ın Posof ilçesinde kurt sürüsü köpeğe saldırdı, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ardahan'da kar ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulamayan yabani hayvanlar, köylere inmeye başladı. Posof ilçesi Türkgözü sınır kapısı ile Posof yol ayrıma arasında bulunan bir dinlenme tesisi önüne kadar gelen Kurt sürüsü tesisin önündeki köpeğe saldırdı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde aç kurtlar, Burak Baltacıya ait köpeğe saldırdı.

Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, Baltacı'nın köpeğinin havlama seslerini fark ederek dışarı çıkıp müdahale etmesi köpeğinin hayatını kurtardı. Kaçan Kurt sürüsü karla kaplı araziye doğru ilerleyerek gözden kayboldu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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Ardahan, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da kurt sürüsü köpeğe saldırdı, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da kurt sürüsü köpeğe saldırdı, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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