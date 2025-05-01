Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade - Son Dakika
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Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

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Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlu Aren'i öldüresiye darbeden Süleyman Danış'ın ifadesi mide bulandırdı. Danış, Aren'in annesiyle ilişki yaşadığı sırada Aren'in yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenip dövdüğünü söyledi.

01.05.2025 20:01  Güncelleme: 20:41
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Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen sevgilisi Süleyman Danış ile birlikte ilçeye bağlı Aşağı Mahalle'de yaşamaya başladı. Satı Buse D., dün sabah komşularına, oğlu Aren'in Danış tarafından darbedildiğini söyleyerek yardım istedi.

BEBEĞİ ACIMAZSIZCA DÖVDÜ

Bunun üzerine komşular, anne ve oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede Aren'in yüzü ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edilince durum polise bildirildi. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı adrese giderek Süleyman Danış'ı evde uyurken gözaltına aldı.

Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

ANNE SERBEST BIKAKILDI

İlk müdahalesi Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yapılan Aren bebek, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde; çocuğun sağ kolunda kırık olduğu, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu ve göz çevresindeki şiddetli travmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetme riski taşıdığı belirlendi. Hastanede tedaviye alınan Aren'in ağladığı sırada hemşirelerin onu teselli etmeye çalıştığı anlar da cep telefonu ile görüntülendi.

Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

SAĞ GÖZÜNDEN AMELİYAT OLACAK

Aren bebek yoğun bakımda tedaviye alırken, anne Satı Buse D. de gözaltına alındı. Satı Buse D.'nin ilk ifadesinde; Süleyman Danış'ın kendisini ve çocuğunu darbettiğini söylediği öğrenildi. Anne Satı Buse D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi süren ve servise alınan Aren bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı, sağ gözünü kurtarmak için ameliyat edileceği öğrenildi.

Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

"İLİŞKİYE GİRERKEN YANIMIZA GELİP AĞLAMAYA BAŞLADI"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Danış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Danış, ilk ifadesinde; Satı Buse D. ile ilişki yaşadığı sırada Aren'in yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek bebeğe birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini öne sürdü. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aren bebeğin devlet korumasına alındığını açıkladı.

Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Kaynak: DHA

Sarayköy, 3-sayfa, Denizli, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bulent Cebeci:
    İnşAllah içerde aynısını yaşatırlar sana... 283 1 Yanıtla
  • halim bölükbaşı:
    annede bu canı şahıs ta ikiside tutuklanmalı ve en ağır cezayı almalılar. 167 3 Yanıtla
  • Halis demir:
    sadece bu deyil annede suçlu. 138 3 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    bu tip insanlar ile birlikte yaşıyoruz. buna verilecek cezayı çok merak ediyorum 114 0 Yanıtla
  • 61trabzon:
    içerde buna kaptırırlar en iyi ilişkiden 100 1 Yanıtla
  • enteresan:
    cehennem iyiki var. 48 1 Yanıtla
  • Mö19720202:
    eskide böyle zalimleri koğuşa girer girmez hal ediyolardı ama artık herkes kendini düşünüyor başım ağıgmasın diye o eski delikanlılar nerde ancak devlet babanın merhametine kalmış umarım en ağır şekilde cezalandırılır Bi daha hün yüzü görmesin inşallah 43 1 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    içerdeki yiğitlerimize selam olsun inşllah 36 0 Yanıtla
  • Zekiye Atıcı:
    O kadına anne denmez, onunda da ceza alması gerek. İçerde kader mahkumlarına selam olsun.. 23 1 Yanıtla
  • Erdal Çınar:
    ikisinide yakın gitsin 5 0 Yanıtla
  • Teona ışık:
    Ya senin çocuğun var be kadın!O çocuğun sorumluluğu senin,Sen uyuşturucu kullanan birini nasıl o bebeğin yanına sokarsın nasıl.!Anneysen hele biz kadınlar daha seçici olmak zorundayız bizlere can emanet.. 4 0 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Adamı da zkmek lazım;) 1 0 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Adama ceza vermek elbette gerekli ama bu kadına iki katı ceza vermeli sen nasıl bir annesin gerçi anlaşılıyor nasıl bir kadın olduğun 0 0 Yanıtla
  • sahindemir93:
    sende nasıl bir vıcdan var kansız ıcerdeki yiğitlerimize selam olsun o gözün hesabı sorulur sana merak etme sen 0 0 Yanıtla
  • fevzi2424:
    Anne diye tabir edilen kadın ve bu o.cocugu ikisininde cezası agirlastirimis müebbet tabi önce yaptiklarinin aynısı yapildiktan sonra 0 0 Yanıtla
  • Celal Esen:
    İçerdekilere selam olsun 0 0 Yanıtla
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