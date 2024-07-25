Arhavi\'de Dalgıç Elbiseli Bir Erkek Cesedi Bulundu

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Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında bugün sabah saatlerinde balıkçılar tarafından dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Arhavi ilçesinde balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir insan cesedi olduğunu belirterek Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'ne haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri, cesedi sudan çıkartırken, ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. - ARTVİN