Arhavi'de İş Yeri Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Arhavi'de iş yeri alevlere teslim oldu: Biri polis 2 kişi dumandan etkilendi

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan iş yerinde çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. Yangında dumandan etkilenen biri polis iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, yangın Boğaziçi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı sardı. Mahalle sakinleri arasında korku ve paniğe neden olan yangına, olay yerine sevk edilen Arhavi Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir polis memuru ve bir vatandaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda iş yeri tamamen küle dönerken, dükkan önünde park halindeki bir araç da yangından zarar gördü ve maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.