Arkadaşını Öldüren Sanığa 10 Yıl Hapis - Son Dakika
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Arkadaşını Öldüren Sanığa 10 Yıl Hapis

Kocaeli'de bıçakla arkadaşını öldüren sanık, haksız tahrik nedeniyle 10 yıl hapis cezası aldı.

25.10.2024 00:47
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Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren sanığa 10 yıl hapis

KOCAELİ - Kocaeli'de oto yıkama dükkanında kendisini beyzbol sopası ile darp eden ve bıçaklayan arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren sanık, görülen duruşmada haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirilerek 10 yıl hapis cezası aldı.

Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki oto yıkama dükkanında 7 Haziran 2023'de meydana gelen olayda, iş yeri sahibi Abdürrahim Bozboğa (39), Muhammed Alperen U. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada Muhammed Alperen U., Uğur S., Sedat Y., Ö.S. ve Y.E. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden Uğur S., Sedat Y., Ö.S. ve Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Muhammed Alperen U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muhammed Alperen U. hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme"; Uğur S. ile Sedat Y., hakkında ise Muhammed Alperen U'ya yönelik işledikleri "Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" suçlarından dava açıldı.

"Kendimi korumak amacıyla bıçak salladım"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda tutuksuz sanık Uğur S. ile avukatı Mehmet Döner, tutuksuz sanık Sedat Y. ile avukatı Kübra Yeşildağ, Muhammed Alperen U'nun avukatı Mehmet Kamil Şirin ve katılanlar vekili Avukat Samet Genç hazır bulunurken, müşteki sanık sıfatında bulunan Muhammed Alperen U. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Muhammed Alperen U., "Defalarca yalvarmaya rağmen beni bırakmadılar. Orada bulunan bıçağı kendimi korumak amacıyla sadece salladım" diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar ise beraatlerini istedi.

10 yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Alperen U'nun haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek 10 yıl hapis cezası verdi. Diğer tutuksuz 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arkadaşını Öldüren Sanığa 10 Yıl Hapis - Son Dakika

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