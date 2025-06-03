Apartmanlara dadanıp ayakkabıları çaldılar: Hırsızlık anı kamerada
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de apartmanlara dadanarak ayakkabıları çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde binalara giren hırsızların ayakkabıları beraberindeki poşetlere koyarak çaldığı görüldü.
Arnavutköy'ün farklı mahallelerindeki apartmanlara dadanan hırsızlar, ayakkabıları çaldı. Binalara giren hırsızlar ayakkabıları beraberinde getirdikleri poşetler veya üstlerin iç kısmına saklayarak oradan hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde hırsızların binalara girerek apartmanların girişlerindeki ayakkabıları çalarak kayıplara karıştığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Ayakkabı Hırsızlığı - Son Dakika
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