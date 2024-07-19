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Arnavutköy'de bisiklet parkurunda bisiklet süren çocuğu tehdit ettiler

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan bisiklet parkında geçtiğimiz günlerde bir kişinin bisiklet süren çocuğa saldırısının ardından aynı parkta yine bir grup başka bir çocuğu tehdit etti. O anlar cep cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bisiklet, kaykay ve paten parkuru olan park içerisinde geçtiğimiz günlerde bisiklet süren bir çocuk bir kişi tarafından saldırıya uğramış sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine gözaltına alınan şahıs, savcılıktaki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yine aynı parkta dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bisiklet süren bir çocuk çevredeki 4-5 kişi tarafından "bisikletini parçalarım" cümleleriyle tehdide maruz kaldı. O onlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.