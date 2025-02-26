Arnavutköy'de Fabrika Deposu Yandı

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Arnavutköy'de fabrika deposu alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de fabrika deposu alev alev yandı. İçerideki strafor köpükler alev alev yanarken, zaman zaman patlamalar yaşandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir fabrika deposunda meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki tek katlı depoda henüz bilinmeyen nedenle alevli yangın çıktı. Deponun içindeki strafor köpükler alev alev yanarken, zaman zaman patlamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi. Alev alev yanan depo çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.