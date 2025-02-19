Arnavutköy\'de Karla Mücadele

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İstanbul Arnavutköy'de kar nedeniyle araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar karda hareket edemeyen bir otomobili el birliğiyle kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü, park halindeki araçlar ise karla kaplandı. Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın ise kara gömüldüğü görüldü. Otomobil karın içinden çıkamayınca çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. El birliğiyle aracı iterek kurtarmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kar nedeniyle bazı noktalarda ise maddi hasarlı kazalar meydana geldi. - İSTANBUL