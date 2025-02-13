Arnavutköy'de okulda yangın paniği
İSTANBUL Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'nda yangın paniği yaşandı. Okulda çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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