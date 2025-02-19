Arnavutköy'de Otobüs Kar Sebebiyle Yolda Kaldı

Arnavutköy'de İETT otobüsü yolda kaldı
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de yollar beyaza büründü bir İETT otobüsü yolda kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Arnavutköy' de yollar beyaza büründü. İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular mağdur olurken, uzun araç kuyruğu oluştu.
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