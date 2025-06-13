Arnavutköy'deki terlik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı terlik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı terlik fabrikasında saat 14.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, ekiplerin binada soğutma çalışmalarıysa devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Terlik Fabrikası Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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