Arnavutköy'de Yaralı Şahin Bulundu - Son Dakika
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Arnavutköy'de Yaralı Şahin Bulundu

Arnavutköy'de hayvanlarını otlatmak için çayırlık alana giden bir kişi, kanadı kırılmış yaralı bir şahin buldu. Şahin, vatandaş tarafından temizlenip beslendikten sonra Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

11.06.2024 15:14
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Arnavutköy'de, hayvanlarını otlatmak için çayırlık alana giden kişi, kanadı kırılmış yaralı bir şahin buldu. Vatandaş tarafından temizlenip beslenen kuş, daha sonra Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Arnavutköy'de yaşayan Bahattin Özgün, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak üzere çayırlık alana gitti. Bu sırada orada kanadı kırılmış yaralı bir şahine rastladı. Yaralı şahini alan Özgün onu ahırına getirerek ilk bakımını yaptı. Özgün, ardından Arnavutköy Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, şahini alarak ilk tedavisini gerçekleştirdi. Ardından, yırtıcı kuş tedavisinin tamamlanması için Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yırtıcı kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Belediye yetkilileri, Bahattin Özgün'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederken, vatandaşların benzer durumlarda vakit kaybetmeden görevlilere haber vermelerinin önemini vurguladı.

"Tedavi edilip ve doğaya bırakılacak"

1992 yılından beri Arnavutköy'de hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Bahattin Özgün, "Hayvanları otlatırken bir şahin bulduk. Yaralı ve kanadı kırık. Arnavutköy Belediyesi ekiplerine haber verdik. Ben bulduğumda baygın bir haldeydi. Yıkadık. Su, yemek verdik. Şu an durumu biraz daha iyi. Arnavutköy'de ilk defa görüyorum. Belediye ekipleri alıp tedavi edecek ve doğaya bırakılacak. Sanırım nesli tükenmek üzere o yüzden çok değerli hayvanlar. Vatandaşlarımız da görürlerse ekiplere haber vermeliler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Yaralı Şahin Bulundu - Son Dakika

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