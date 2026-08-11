Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde bir binanın çatısında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Güncelleme:
Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde bir binanın çatısında yangın çıktı.
Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bir binanın çatısında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde bir binanın çatısında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?