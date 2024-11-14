Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi'nde bulunan çöplük alan yangını meydana geldi. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin koordineli müdahalesiyle söndürüldü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Arsuz'da Çöplük Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?