Arsuz\'da Park Halindeki Minibüs Yandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki minibüs, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY