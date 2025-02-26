Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki minibüs, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde park halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Arsuz'da Park Halindeki Minibüs Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?