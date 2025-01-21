Hatay'ın Arsuz ilçesinde samanlıkta yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde bulunan samanlıkta yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle hayvanların bulunduğu ahıra sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken yangında samanlık zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Arsuz'da Samanlık Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?