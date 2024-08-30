Artvin Ardanuç-Ardahan Yolu Yoğun Yağış Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

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Artvin Ardanuç- Ardahan yolu üzerinde yoğun yağış nedeniyle Rabat deresi taştı, yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Artvin ve ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Ardanuç-Ardahan yolu üzerinde bulunan Rabat deresi ana yola taştı. Yoğun yağışın etkisiyle taşan dere Ardanuç-Ardahan yolunu ulaşıma kapattı. Kapanan yol nedeniyle Karayolları ekipleri yol açma çalışmasına başladı. - ARTVİN