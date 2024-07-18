Artvin'de Cankurtaran Tüneli'nde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Artvin'de Cankurtaran Tüneli'nde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Artvin\'de Cankurtaran Tüneli\'nde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Hopa-Borçka karayolu Cankurtaran Tüneli'nde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kazada, bir otomobilin ters dönmesi sonucu sürücü yaralanırken, tünel içinde trafik kontörlü sağlandığı sırada bir minibüs kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası tünel araç trafiğine kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.

18.07.2024 17:44
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Artvin'de Hopa- Borçka karayolu Cankurtaran Tüneli'nde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Hopa-Borçka karayolu Cankurtaran Tüneli'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hopa istikametine gitmekte olan 0.E (38) yönetimindeki 08 AB 487 plakalı otomobil tünel içinde kaza yaparak ters döndü. Kazada sürücü O.E yaralanırken, tünel içinde trafik kontörlü sağlandığı sırada bir başka kaza daha yaşandı. Tünel içinde kaza nedeniyle duran T. Ö. (40) yönetimindeki 08 AAE 184 plakalı tomruk yüklü kamyona Hızır Avcı (70) yönetimindeki 34 LR 4242 plakalı minibüs arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Hızır Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Cankurtaran Tüneli araç trafiğine kapatıldı. Araç içinden cansız bedeni çıkartılan sürücü hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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