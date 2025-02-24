Artvin\'de Heyelan: Yol Kapandı

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Sarp bölgesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri, Kemalpaşa Sarp tünelinin girişine düşerek karayolunu ulaşıma kapattı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, kaya kütlelerinin temizlenmesi ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı. Olayın ardından herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, heyelan nedeniyle bölgedeki trafik akışı tamamen durdu. - ARTVİN