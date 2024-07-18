Artvin Hopa-Borçka Cankurtaran Tüneli'nde 1 Kişinin Öldüğü Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Artvin Hopa-Borçka Cankurtaran Tüneli'nde 1 Kişinin Öldüğü Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı

Artvin Hopa-Borçka karayolu üzerinde bulunan Cankurtaran Tüneli'nde meydana gelen kazada, bir minibüs sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anına ait görüntülerde, yavaşlayan tomruk kamyona arkadan çarpan minibüsün çarpma anı görülüyor. Kaza sonrası tünel trafiğe kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.

18.07.2024 20:05
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Artvin Hopa- Borçka karayolu arasındaki Cankurtaran Tüneli'nde 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Hopa-Borçka Cankurtaran tünelinde meydana geldi. Tünel içinde meydana gelen bir başka kaza sonrası yavaşlayan tomruk kamyona arkadan çarpan minibüs sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sağ şeritten dörtlüleri yakıp ağır ağır ilerleyen kamyona arakadan minibüsün çarptığı görülüyor.

Olayın geçmişi

Hopa istikametine gitmekte olan 0.E (38) 08 AB 487 plakalı otomobil sürücüsü tünel içinde aracın hakimiyetini kaybedince kaza yaparak aracı ters döndü. Kazada sürücü O.E yaralanırken tünel içinde trafik kontörlü sağlandığı sırada bir başka kaza daha yaşandı. Kaza nedeniyle yine tünel içinde duran T.Ö. (40) yönetimindeki 08 AAE 184 plakalı tomruk yüklü kamyona Hızır Avcı (70) yönetiminde ki 34 LR 4242 plakalı minibüs arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Hızır Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Cankurtaran tüneli araç trafiğine kapatıldı. Araç içinden cansız bedeni çıkartılan sürücü hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin Hopa-Borçka Cankurtaran Tüneli'nde 1 Kişinin Öldüğü Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin Hopa-Borçka Cankurtaran Tüneli'nde 1 Kişinin Öldüğü Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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