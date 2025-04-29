Artvin-Şavşat Karayolu Tek Yönlü Ulaşıma Açıldı

Artvin'de geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin-Şavşat- Ardahan karayolu, yapılan çalışmaların ardından tek yönlü olarak trafiğe açıldı.
27 Nisan 2025 Pazar günü Artvin-Şavşat-Ardahan karayolunun 32. kilometresinde meydana gelen heyelan, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Heyelan nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Artvin-Şavşat-Ardahan Devlet Karayolu'nun 32. kilometresinde 27.04.2025 tarihinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerimizin özverili çalışması sonucu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ARTVİN
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