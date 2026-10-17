Artvin-Şavşat yolunda dereye düşen araçtaki bir kişi hafif yaralı kurtarıldı

Artvin'de kontrolden çıkarak Şavşat Deresi'ne düşen araçtaki bir kişi, ekiplerin çalışmasıyla hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 14.28 sıralarında Artvin-Şavşat kara yolunun Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç kontrolden çıkarak Şavşat Deresi'ne düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, Şavşat Arama Kurtarma Derneği (ŞAKUT), Şavşat Belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.