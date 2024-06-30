Artvin Valisi, T14 Tüneli\'ndeki çatlaklar ve çökmeler hakkında bilgi aldı

3.Sayfa

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 3 bin 921 metre uzunluğunda olan T14 Tüneli'nin son 200 metresinde oluşan bazı çatlaklar ve yüzeysel deformasyonların giderek büyümesi sonucu oluşan kısmi çökmeler ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

T14 Tüneli'nde yaptığı incelemeler sonrasında açıklamada bulunan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, "T14 Tüneli'nde daha evvelden oluşan bazı çatlak ve yüzeysel deformasyonlar ile ilgili olarak teknik ekiplerimiz tarafından detaylı incelemeler yapılmıştı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, tünelde oluşan deformasyonların olası can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesini önlemek için tünelin girişinden başlayarak 2,4 kilometre uzunluğunda alternatif bir yol yapım çalışmasına başlayarak, alternatif yolun yapımı tamamlanmıştır. Tüneldeki bu çökme sonucu tünel trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akışı yapılan alternatif servis yoluna verilmiştir. Teknik ekiplerimiz, sorunu en kısa sürede çözmek için azami gayret göstermektedir. Bu süreçte tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, gerekli çalışmalarımızı ilgili kurumlarımız ile birlikte koordineli bir biçimde gerçekleştiriyoruz" dedi. - ARTVİN