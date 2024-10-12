Asansör Montajında İş Cinayeti

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yük taşıma asansörünün montajı yapılırken elektrik akımına kapılan işçilerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi 205. sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir siteye eşya taşınması için yük taşıma asansörünün montajı yapıldığı sırada çalışanlardan M.K. (30) ile O.K. (37) elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan M.K. olay yerinde hayatını kaybetti, O.K. ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından M.K.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN