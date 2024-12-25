Aşk Acısı İntihara Sürükledi

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Aşk acısı kalbine tek kurşun sıktırdı

Gözaltına alınan erkek arkadaşı ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Evde yapılan incelemede, "Bütün notlarımı atmışsın ama bu notumu saklarsın" yazılı not bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde tek kurşunla ölü olarak bulunan kadının intihar ettiği ve erkek arkadaşına not bıraktığı öğrenildi. Aşk acısı sebebiyle intihar eden kadının, kalbine tek kurşun sıkması dikkat çekti.

Olay, dün sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Funda Emine Büte'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Kalbinden tek kurşun

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde inceleme yaptı. Yapılan çalışmada Funda Emine Büte'nin kalbinden tek kurşunla vurulduğunu tespit etti. Evde yapılan incelemede, "Bütün notlarımı atmışsın ama bu notumu saklarsın. Ben seni çok sevdim" yazılı not bulundu. Genç kadının aşk acısı sebebiyle kalbine tek kurşun sıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kadının dün gözaltına alınan erkek arkadaşı da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.