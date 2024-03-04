İstanbul\'da dinlenme tesisindeki tankerde patlama! Ölü ve yaralılar var

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İstanbul'da bir dinlenme tesisi içinde bulunan tankere kaynak yapılırken faciadan dönüldü. Ataşehir'de yaşanan ve patlamaya dönüşen olayda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Daha sonra yaralılardan birinin hayatını kaybettiği açıklandı.

TANKERE KAYNAK YAPARKEN PATLADI

Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde, kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ataşehir İlçesi'nde meydana gelen tanker yangınında ağır yaralanan 2 vatandaşımızdan 1'i hayatına kaybetmiş olup, diğer ağır yaralının tedavisi kaldırıldığı hastanede devam etmektedir. Olayda hafif yaralanan iki kişi ise ayakta tedavi edilmiştir.

İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."