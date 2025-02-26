Ataşehir'de cinsel tacizci yakalandı

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Ataşehir sapığı yakalandı

İSTANBUL - Ataşehir'de birçok cinsel taciz ve tecavüz olayına karıştığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, ilçede artan cinsel saldırı olayları üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve mağdur ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.