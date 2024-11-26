Ataşehir\'de Elektrik Direğinde Yangın

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Ataşehir'de elektrik direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi Bülbül Sokak'ta bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın ve ufak çaplı patlamalar üzerine çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL