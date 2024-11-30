Ataşehir'de Gecekonduda Yangın

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Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Olay, 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüyerek bütün gecekonduyu sardı. Yangın nedeniyle bütün çevre sakinleri sokağa dökülerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili konuşan Hayrettin Akbolat, "Evin içinde kiracı vardı. Ben depremzede olduğu için kira almıyordum. 3-4 tane ufak çocuğu vardı. Yangının neden çıktığı hakkında bir bilgim yok. Yangında can kaybı yok. Yangının neden çıktığını henüz bilmiyoruz." dedi.