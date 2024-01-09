Ataşehir\'de İETT otobüsü şoförünün rahatsızlanması sonucu 4 araca çarptı

Ataşehir'de İETT otobüsü 4 araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Ataşehir'de rahatsızlanan İETT şoförü 4 araca çarptı

İSTANBUL - Ataşehir'de şoförünün direksiyon başındayken rahatsızlandığı İETT otobüsü 4 araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ataşehir'de Ferhat Paşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 3420 plakalı İETT otobüsü, şoförün seyir halindeyken rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıktı. Otobüs aydınlatma direği devirerek park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Yol kenarında park halindeki kamyonet ise çarpmanın etkisiyle dükkanın camına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı şoförü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akmasını sağladı. Öte yandan kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Önce kamyona ardından da 3 araca daha vurmuş"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan mahalle sakine Erdal Sarıoğlu, "Biz de sese uyandık. İETT şoförü önce kamyona ardından da 3 araca daha vurmuş. Ardından çarptığı araçlardan biri dükkana girdi. Şoför arkadaşın direksiyon başındayken rahatsızlık geçirdiği söylendi. Neyse ki yaralı yok" dedi.