Ataşehir'de kaçak silah imalathanesinde top mermisi bulundu - Son Dakika
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Ataşehir'de kaçak silah imalathanesinde top mermisi bulundu

Ataşehir'de yapılan bir adreste kaçak silah imalatı yapıldığı tespit edildi. Adreste yapılan incelemede top mermisi bulundu ve bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi. Şüpheli bir kişi ise yakalandı.

01.03.2024 23:18
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Ataşehir'de kaçak silah imalathanesinde top mermisi bulundu

Adrese bomba imha uzmanları sevk edildi

İSTANBUL - Ataşehir'de kaçak silah imalatı yapılan adreste top mermisi bulundu. Top mermileri, bomba imha ekibi tarafından muhafaza altına alındı. Bir şüpheli ise yakalandı.

Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında bir adreste silah imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen E.S.Ç. isimli şahıs ikamet adresinde yakalandı.

Top mermisi bulundu

Yapılan aramada, 1 adet balistik yelek, 1 adet ruhsatsız silah, 2 adet parçalara ayrılmış ruhsatsız silah, 3 adet içerlerinde toplamda 54 adet fişek bulunan şarjör, 3 adet top mermisi, 1 adet hassas terazi, 35 adet fişek, silah imalatında kullanılan sanayi tipi makine ve envanterler ele geçirildi. Suç unsurları üzerinde olay yeri ve bomba imha ekiplerince gerekli işlemler yapılarak top mermileri, bomba imha ekiplerince muhafaza altına alındı. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında, hırsızlık, yaralama, silah gibi suçlardan suç kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmekte.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de kaçak silah imalathanesinde top mermisi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de kaçak silah imalathanesinde top mermisi bulundu - Son Dakika
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