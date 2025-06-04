Ataşehir\'de Kavgaya Hamile Kadın Müdahale Etti

Ataşehir'de iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Hamile bir kadın çığlıklar eşliğinde eşini kavgadan ayırmaya çalışırken, olaya müdahale eden bir şahsın, 'Ehliyetler gidiyor, yapmayın' şeklinde uyarısı dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Kayışdağı Caddesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü diğer sürücünün yanına gitti, küfür ederek saldırmaya başladı. Taraflar yumruklarla birbirlerine girdi. Bu sırada hamile olduğu öğrenilen kadın, kavgaya karışan eşini çığlıklar içinde ayırmaya çalıştı. Çevredeki sürücülerin müdahalesi üzerine taraflar sakinleştirilerek ayrıldı.

'Ehliyetler gidiyor, yapmayın'

O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Tarafları sakinleştirmeye çalışan motosikletlinin, 'Ehliyetler gidiyor, yapmayın' diyerek uyarması dikkat çekti. - İSTANBUL