Ataşehir'de Okul Bahçesinde Saldırı - Son Dakika
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Ataşehir'de Okul Bahçesinde Saldırı

Ataşehir\'de Okul Bahçesinde Saldırı
04.06.2025 15:13
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Kadın, bahçedeki çocuklara taş atan 12 yaşındaki çocuğa saldırdı. Aile şikayetçi oldu.

Ataşehir'de okulun bahçesindeki çocukların evinin camına taş atmasına sinirlenen kadın, okulun bahçesine girerek bir çocuğa saldırdı. Çocuklarının, aldığı darbeler nedeniyle sırtından yaralandığını iddia eden aile kadından şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir'de İnönü Mahallesi'nde bir ortaokulda 2 Mayıs tarihinde yaşandı. İddiaya göre okulun bahçesindeki çocuklar, teneffüs sırasında okulun karşısındaki bir eve doğru taş attı. Ev sakini kadın da taşların evinin camına geldiği gerekçesiyle çocuklara bağırarak tepki gösterdi. Kadın şahıs kısa süre sonra okulun bahçesine girip çocuklara doğru yöneldi. Kadın şahıs, taş atan çocukların yanında bulunan 12 yaşındaki S. H.'nin sırtına taşla vurdu, ardından çocuğu tutunduğu demirlerden ayırmak için sırtından tutup çekti. Olaya tanık olan okul güvenliğinin araya girmesiyle darp sonlansa da tartışma bir süre daha devam etti. Kadın şahıs okuldaki müdür ve öğretmenlerle tartıştıktan sonra ayrıldı. Okuldaki yetkililerin haber vermesi üzerine olaydan haberdar olan ve okula gelen Hanife Hacıer, oğluyla beraber hastaneye giderek darp raporu aldı. Oğlunun aldığı darbeler nedeniyle sırtından yaralandığını, o günden sonra okula gitmek istemediğini ve okulun da olayda ihmali olduğunu ifade eden Hacıer ailesi olayla ilgili olarak kadın şahıstan şikayetçi oldu.

Darp edilen S. H.'nin annesi Hanife Hacıer, "Mayıs ayında, oğlum okul bahçesinde teneffüs sırasında bir bayanın saldırısına uğradı. Okulun bahçesinde, bir bayan taşla çocuğumun sırtına vurup, çekme hareketleri yaparak çocuğuma saldırdı. Sebep olarak camına taş atılmasını gösterdi. Ancak taşı atan kişi benim oğlum değildi. Konuyla ilgili olarak hastane raporlarımız, darp raporlarımız alındı. Okulla ilgili işlemler için başvurularımızı yaptık. Ancak bu olayın duyulmasını da istiyorum.

Ataşehir'deki bir okulda, bir bayan bu kadar rahat bir şekilde okul bahçesine elini kolunu sallayarak nasıl girebiliyor? Bir çocuğa nasıl zarar verebiliyor? Bu konuda şikayetçiyim. Okulun güvenlik konusunda açıkları var. Güvenliğin söylediğine göre, kadın "Bir şey göstereceğim, bakar mısın?" demiş. "Bir şey göstereceğim." deyip çocuğa saldırıp taşla sırtına vurması, herhalde göstermeyi kastettiği şey buydu. Güvenlik engellemeye çalışmış ama olay zaten yaşanmış. Elinde bir bıçak olsaydı ne olacaktı? ya bıçak saplasaydı? Bunun geri dönüşü olmayacaktı. Okulun kapısını bir çocuk açıyor, kadın içeri giriyor. Güvenlik seslenip "Nereye hanımefendi?" diye sormuş, kadın ise "Bir şey göstereceğim, gel" diyerek hızlı bir şekilde içeri yönelmiş. Okul müdürü beni aradı ve bu şekilde anlattı. Oğlumun bir darbe aldığını, bir haksızlığa uğradığını, bu nedenle görüşmek istediklerini söylediler ve beni çağırdılar. Bu şekilde okula gittim.

Ben gittiğimde, zaten bayan okulda tartışmaya sebep olmuş. Müdürlere de bağırmış. "Çocuklar burada ne yapıyor?" diyerek şikayet etmiş. Okulun yanında bir evde oturuyor. Bu gürültüleri biraz saygıyla karşılamak zorunda. Okulda da müdürlere ve öğretmenlere rahatsızlık vermiş. Anlatılanlar bunlar. Ben kadını hiç görmedim" dedi.

"Zaten olaydan sonra oğlum okula hiç gitmedi" diyen Hacıer, "10 günlük raporumuz var. Okula gitmek de istemiyor. Okulda dalga konusu olmuş. Akran zorbalıkları nedeniyle çocuklar da onunla dalga geçiyor. Sınav haftasına denk geldiği için oğlumun sınavları da etkilendi. Okula gitmek istemiyor. Her sabah ağlayarak okula gönderiyorum. Şikayetçi oldum, dava açıldı" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kadın şahsın okulun bahçesine girdiği ve çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın şahıs bir öğrencinin açtığı kapıdan içeri giriyor, güvenliğin yanına geldiği kadın şahıs güvenlikle beraber çocukların odluğu alana yöneliyor ve çocuğa saldırıyor. Güvenlik araya girerek kadını engellemeye çalışıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Okul Bahçesinde Saldırı - Son Dakika

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