Ataşehir\'de Restoran Yangını

Ataşehir'de bir balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Restoranın en üst katını saran alevler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir balık restoranında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, restoranın çatı katı bölümünde ciddi hasar meydana geldi. Restoranın en üst katını saran alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL