Ataşehir'de yanan yakıt tanker böyle görüntülendi
İSTANBUL - Ataşehir'de patlayarak 1 kişinin ölümüne neden olan yakıt tankeri dron ile havadan görüntülendi.
Ataşehir'de bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde dış kaynak çalışması sırasında patlama meydana gelmişti. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, yanan yakıt tankeri dron ile havadan görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ataşehir'de yanan yakıt tankerinin havadan görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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