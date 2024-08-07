Av yasağı kalktı: Gölde kaçak ağ bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Av yasağı kalktı: Gölde kaçak ağ bulundu

Geniş Video İzle

Bolu'da 2 yıl önce olta balıkçılığının yasaklandığı ve geçtiğimiz günlerde avlanmanın izin verildiği Gölköy Baraj Gölü'nde kaçak avcılar tarafından attığı belirlenen metrelerce ağ bulundu. Kaçak kurulan ağ, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu üyeleri tarafından toplandı.

07.08.2024 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Av yasağı kalktı: Gölde kaçak ağ bulundu

BOLU - Bolu'da 2 yıl önce olta balıkçılığının yasaklandığı ve geçtiğimiz günlerde avlanmanın izin verildiği Gölköy Baraj Gölü'nde kaçak avcılar tarafından attığı belirlenen metrelerce ağ bulundu. Kaçak kurulan ağ, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu üyeleri tarafından toplandı.

Bolu'nun içme suyu kaynakları arasında yer alan Gölköy Baraj Gölü'nde yaşanan balık ölümleri nedeniyle 2 yıl önce olta balıkçılığı yasaklanmıştı. Bolu Valisi Erkan Kılıç tarafından geçen hafta alınan kararla gölün 1,5 kilometrelik bölümünde balık tutulmasına izin verildiği duyurulmuştu. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Serkan İnanç ile federasyon üyeleri, 2 yıl sonra geldikleri Gölköy'de gölün içerisinde kaçak avcılar tarafından atılmış ağlarla karşılaştı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile federasyon üyeleri, gölün içerisinden metrelerce ağ çıkardı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan üyeler duruma tepki gösterdi.

Av yasağı kalktı: Gölde kaçak ağ bulundu
Kaynak: İHA

Bolu, Tarım, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Av yasağı kalktı: Gölde kaçak ağ bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:30:16. #1.12#
SON DAKİKA: Av yasağı kalktı: Gölde kaçak ağ bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement