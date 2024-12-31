Avustralya, 2025'e görkemli havai fişek gösterisiyle merhaba dedi.
Dünya 2025 yıl için geri sayıma devam ediyor. Güney yarım kürede bulunan Avustralya, TSİ 16.00'da yeni yıla merhaba dedi. Sidney şehrindeki Liman Köprüsü'nde binlerce kişi yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı. Yaklaşık 10 dakika süren görsel şölen, izleyenleri hayran bıraktı.
Avustralya'nın ardından Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor. - SİDNEY
Son Dakika › 3.Sayfa › Avustralya 2025'e Havai Fişeklerle Girdi - Son Dakika
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