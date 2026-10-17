Ayazağa\'da selde sürüklenen yaklaşık 40 araç Maslak Otoparkı\'na götürüldü

İstanbul Ayazağa'da selde sürüklenerek otoparka çekilen yaklaşık 40 araç havadan görüntülendi. Otomobillerindeki eşyalarını almak için otoparka gelen bazı vatandaşlar, araçlarının kapılarını açamayınca eşyalarına ulaşamadı.

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde çok sayıda araç sürüklendi. Selden etkilenen yaklaşık 40 araç, Sarıyer Belediyesi'ne ait Maslak Otoparkı'na götürüldü. Araçları zarar gören bazı vatandaşlar, otomobillerinde bulunan kişisel eşyalarını alabilmek için otoparka geldi. Ancak araçların kapılarını açamayan vatandaşlar, eşyalarını alamadan otoparktan ayrılmak zorunda kaldı. Sel felaketinden zarar gören araçların yer aldığı otopark dron kamerasıyla havadan görüntülendi.